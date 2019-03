Украинской сборной удалось завоевать бронзовую медаль в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), сообщает IBU World Cup.

От Украины в эстафете принимали участие Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Первой бежала Меркушина, которая закончила на первом месте, не допустив ни одного промаха. После нее в гонку вступила Семеренко, которая допустила один промах и передала эстафету на третьем месте.

Продолжила эстафету Юлия Джима, которая допустила два промаха, но сохранила третью позицию в гонке. Финишировала Валя Семеренко, допустив два промаха, но при этом опередив на полсекунды спортсменку из Германии.

Первое место в гонке заняли норвежские спортсмены, а второе – представители Швеции.

On the finish line — Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund

Watch the women’s relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx

— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.