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Челси после Динамо проиграл Эвертону

Победу Эвертону над Челси принесли голы Ришарлисона и Сигурдссона.

Челси после Динамо проиграл Эвертону

В 31-м туре АПЛ Эвертон дома уверенно разобрался с Челси. На стадионе Гудисон Парк хозяева забили гостям из Лондона два сухих мяча.

Размочил ворота Челси Ришарлисон на 49-й минуте, а укрепил успех Эвертона Сигурдссон, забив второй гол на 72-й минуте – 2:0.

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Отметим, что счет мог стать и разгромным, если бы тот же Сигурдссон смог реализовать пенальти.

Напомним, ранее Челси поиздевался над Динамо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: Эвертон

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