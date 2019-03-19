Лига Европы в этом сезоне по своему составу ничем не уступает Лиге Чемпионов. Многие матчи ⅛ финала вызывают неподдельную интригу. Давайте посмотрим, как чувствуют себя лидеры перед ответными играми, и могут ли произойти сенсации уже сегодня.

Лига Европы таблица лидеров и их статистика

Для начала давайте посмотрим, что собой представляет Лига Европы таблица лидеров перед ответными матчами, и как чувствуют себя номинальные фавориты перед ответными матчами:

Арсенал. Как это водится, команда Унаи Эмери сама любит создавать себе проблемы. На выезде пушкари проиграли с разгромным счетом 3:1. И дома на Эмирейтс теперь нужно не просто побеждать, а забивать минимум 2 гола и не пропускать. Другой результат создаст очень большие проблемы с выходом в ¼.

Челси. Второй английский клуб обеспечил себе очень комфортный счет, крупно обыграв Динамо со счетом 3:0. Фактически, такой расклад сил гарантирует пенсионерам выход в следующую стадию Лиги Европы.

Наполи. Неаполитанцы попали в ЛЕ из самой сильной группы Лиги Чемпионов. В первом матче Наполи без проблем одолел грозный Зальцбург с крупным счетом 3:0.

Севилья. Многократному победителю Лиги Европы, казалось бы, повезло больше всех. Севилье досталась номинально самая слабая команда, однако, счет первого матча 2:2.

Интер. Миланцам достался самый непростой соперник в лице небольшой сенсации группового этапа — Айнтрахта. Немцы в своей группе Лиги Европы заняли первое место, не проиграв ни одного матча. Также они закончили групповой этап с лучшей статистикой забитых и пропущенных мячей. Первый матч между этими командами закончился сухой ничьей.

Лига Европы обзор предстоящих матчей — все ли пройдут дальше

Теперь давайте посмотрим, чего ждать от топ клубов в ответных играх. Лига Европы обзор предстоящих матчей с точки зрения фаворитов. В первую очередь стоит выделить Наполи и Челси. Оба клуба, фактически, уже решили свою задачу по выходу в ¼ финала и скорее всего яркого футбола мы от них не увидим.

Самые интересные матчи, безусловно, пройдут с участием Арсенала и Интера. Обоим клубам необходимо выигрывать, причем пушкарям с крупным счетом. Обе команды имеют непростых соперников. Если вы не болеете за конкретный клуб, но посмотреть футбол хотите, то эти игры будут лучшим выбором.

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Севилья сама себя загнала в такую ситуацию, но соперник у нее гораздо слабее, чем у того же самого Интера. Поэтому в этом обзоре Лиги Европы говорить по поводу этого матча смысла нет — испанцы должны переигрывать на классе.