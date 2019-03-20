Чемпион UFC в легком весе Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест и заявил, что отказывается от чемпионского пояса.

Чемпион UFC в легком весе Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест и объявил о добровольном отказе от пояса.

Об этом 33-летний американец сообщит на своей странице в Instagram.

— USADA и Атлетическая комиссия штата Невада сообщили мне о следах запрещенного препарата в допинг-пробе с последнего боя. Из уважения к дивизиону я уже сообщил UFC о том, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула, пока буду заниматься этим вопросом. Заранее благодарю всех вас за поддержку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений tjdillashaw (@tjdillashaw) 20 Бер 2019 р. о 5:07 PDT

Какой именно препарат обнаружили в Диллашоу во время тестирования — не сообщается.

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Диллашоу уже получил годовой бан на бои. Получит ли боец ​​длительную дисквалификацию от USADA пока неизвестно.

К слову, барбершоп в австрийском Зеефельде использовали для распространения допинга среди спортсменов.

Фото: tjdillashaw