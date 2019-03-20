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Португалия — Украина прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе Да Луж сыграет против сборной Португалии в рамках первого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Роналду Коноплянка

Сборная Украины в пятницу, 22 марта, проведет первый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые на выезде на стадионе Да Луж в Лиссабоне сыграют против сборной Португалии.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Фернанду Сантуша. На победу сборной Португалии принимают ставки с коэффициентом 1.42. Успех сине-желтых оценивают в 8.50. Ничейный результат встречи — 4.60.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Португалия — Украина. Начало в 21:45.

Фото: ФФУ

Фото: Dreamstime

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