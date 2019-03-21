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Футболист Арсенала посетил мечеть и разозлил мусульман

Полузащитник лондонского Арсенала Денис Суарес столкнулся с критикой в свой адрес за посещение мечети в Кувейте.

Денис Суарес с девушкой

Испанский полузащитник каталонской Барселоны Денис Суарес, выступающий на правах аренды в лондонском Арсенале, столкнулся с волной критики после посещения мечети в Кувейте.

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25-летний хавбек вместе со своей девушкой, моделью Надей Авилес Гарсией посетил Большую мечеть. Испанский футболист зашел в помещение в шортах, чем нарушил дресс-код. Выбор одежды Суаресом спровоцировали неоднозначную реакцию соцсетях.

 

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Допис, поширений Denis Suarez (@denissuarezfernandez)

Суареса раскритиковали за “неуважение к святому месту”.

Руководство мечети отметило, что правила посещения храма были доступны на арабском и английском языках.

Напомним, Суарес перешел в Арсенал зимой 2019 года.

Также Факты ICTV писали, что Барселона разгромила Лион в ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: StepFeed

Фото: Denis Suarez

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