Полузащитник лондонского Арсенала Денис Суарес столкнулся с критикой в свой адрес за посещение мечети в Кувейте.

Испанский полузащитник каталонской Барселоны Денис Суарес, выступающий на правах аренды в лондонском Арсенале, столкнулся с волной критики после посещения мечети в Кувейте.

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25-летний хавбек вместе со своей девушкой, моделью Надей Авилес Гарсией посетил Большую мечеть. Испанский футболист зашел в помещение в шортах, чем нарушил дресс-код. Выбор одежды Суаресом спровоцировали неоднозначную реакцию соцсетях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Denis Suarez (@denissuarezfernandez) 17 Бер 2019 р. о 9:57 PDT

Суареса раскритиковали за “неуважение к святому месту”.

#الكويت| لاعب ارسنال «دينيس سواريز» بالشورت داخل المسجد الكبير وإنتقادات واسعه حول دخوله بهذا اللباس pic.twitter.com/KXwk6rBnAo — كان الإخبارية (@cannewskw) 18 марта 2019 г.

Руководство мечети отметило, что правила посещения храма были доступны на арабском и английском языках.

Напомним, Суарес перешел в Арсенал зимой 2019 года.

Также Факты ICTV писали, что Барселона разгромила Лион в ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: StepFeed

Фото: Denis Suarez