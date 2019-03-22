Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о переписке с одноклубником Бернарду Силвой перед стартовым матчем в отборе на Евро-2020 против Португалии.

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко поделился ожиданиями от встречи с одноклубником Бернарду Силвой в матче отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

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Александр сказал, что накануне ему Силва написал:

— Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить.

В ответ Зинченко рассказал, что предупредил Силву еще в Англии, если он попытается его обыграть, то приедет в Манчестер без ног.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Португалия — Украина 22 марта. Начало в 21:45.

Фото: ФФУ