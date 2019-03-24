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Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе

Украинские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе.

Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе

Чемпионат Европы по стрельбе проходит в городе Осиек (Хорватия).

В стрельбе из пневматического оружия в упражнении ПП-3 золото завоевал Павел Коростылев. Украинский спортсмен в финале  набрал 241.3 балла.

Серебряная медаль досталась сербу Дамиру Микецу (239,9), итальянец Джузеппе Джордано стал третьим (219,4).

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Олег Омельчук в дуэте с Еленой Костевич в соревнованиях смешанных команд набрали 486.0 балла, опередив пары из России – 485.1, и Сербии – 418.6.

Ранее Факты ICTV писали, что в Японии представили факел летних Олимпийских игр-2020, который выполнен в форме цветка сакуры.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

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