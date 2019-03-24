Украинские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе.

Чемпионат Европы по стрельбе проходит в городе Осиек (Хорватия).

В стрельбе из пневматического оружия в упражнении ПП-3 золото завоевал Павел Коростылев. Украинский спортсмен в финале набрал 241.3 балла.

Серебряная медаль досталась сербу Дамиру Микецу (239,9), итальянец Джузеппе Джордано стал третьим (219,4).

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Олег Омельчук в дуэте с Еленой Костевич в соревнованиях смешанных команд набрали 486.0 балла, опередив пары из России – 485.1, и Сербии – 418.6.

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Источник: Национальный олимпийский комитет Украины