Сборная Украины на стадионе Жози Бартель сыграет против сборной Люксембурга в рамках второго тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в понедельник, 25 марта, проведет второй матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые на выезде на стадионе Жози Бартель в Люксембурге сыграют против сборной Люксембурга.

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.40. Успех красных львов оценивают в 9.40. Ничейный результат встречи — 4.60.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Люксембург — Украина. Начало в 21:45.

Фото: ФФУ