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Легенда Челси вернулся на Стэмфорд Бридж и сыграет за синих

Бывший форвард Челси Дидье Дрогба вернулся на Стэмфорд Бридж в рекламе UNICEF.

Дидье Дрогба UNICEF

Экс-форвард лондонского Челси Дидье Дрогба вернулся на арену Стэмфорд Бирджу.

Ивуарийский футболист принял участие в съемках рекламы для UNICEF.

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16 июля Дрогба сыграет в благотворительном матче UNICEF на Стэмфорд Бридж. Это будет первый матч экс-игрока Челси с 2015 года на арене синих.

— Я очень рад вернуться на Стэмфорд Бридже, чтобы принять участие в этом событии. Я в восторге от того, что все дети имеют доступ к здравоохранению и образованию. У нас есть возможность осуществить мечту многих, – написал Дрогба.

 

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Допис, поширений didierdrogba (@didierdrogba)

Руководить командами в этой встрече будут Гарри Реднапп и Сэм Эллардайс. Также в акции примут участие Усэйн Болт, Пирс Морган, Сюзанна Рид, Марк Райт и Джо Уикс.

Ранее Факты ICTV писали, что футболист Манчестер Сити Александр Зинченко попал в проморолик FIFA 19 от компании EA Sports.

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