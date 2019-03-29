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Факты / Спорт

Еще больше красок! В сеть слили дизайн мяча Лиги чемпионов-2019/20

В сети появилось изображение мяча, который будет использоваться на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

Лига чемпионов мяч

В сеть слили изображение мяча группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

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Дизайн мяча сочетает множество цветов и вставки с белыми звездами.

— Это намного более красочно и роскошно, чем предыдущий вариант мяча сезона 2018/19, – утверждает источник Footy Headines.

Технические характеристики снаряда остались неизменными. Производитель — немецкая компания Adidas.

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Еще больше красок! В сеть слили дизайн мяча Лиги чемпионов-2019/20 / 3 фотографии

В официальную продажу мяч Лиги чемпионов-2019/20 выйдет в августе 2019 года. Цена — €150.

Ранее стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19, которые сформировались между собой в результате жеребьевки.

Источник: Footy Headines

Фото: Dreamstime

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