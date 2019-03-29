В сети появилось изображение мяча, который будет использоваться на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.
В сеть слили изображение мяча группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
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Дизайн мяча сочетает множество цветов и вставки с белыми звездами.
— Это намного более красочно и роскошно, чем предыдущий вариант мяча сезона 2018/19, – утверждает источник Footy Headines.
Технические характеристики снаряда остались неизменными. Производитель — немецкая компания Adidas.
Еще больше красок! В сеть слили дизайн мяча Лиги чемпионов-2019/20 / 3 фотографии
В официальную продажу мяч Лиги чемпионов-2019/20 выйдет в августе 2019 года. Цена — €150.
Ранее стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19, которые сформировались между собой в результате жеребьевки.
Источник: Footy Headines
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