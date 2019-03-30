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Где смотреть бой Гвоздик — Нгумбу

Прямую трансляцию боя между чемпионом WBC Александром Гвоздиком и французским боксером Дуду Нгумбу отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер в ночь с 30 на 31 марта в 5.00.

Олександр Гвоздик

Бой Гвоздик — Нгумбу состоится в ночь с 30 на 31 марта в 5.00 в Филадельфии.

Бой пройдет на фультифункциональной арене 2300 Arena.

Поддержать нашего чемпиона по версии WBC можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 5 утра.

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Основным транслятором поединка в Филадельфии является американский кабельный вещатель ESPN.

Нагадаємо, у своєму крайньому поєдинку Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.

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