Прямую трансляцию боя между чемпионом WBC Александром Гвоздиком и французским боксером Дуду Нгумбу отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер в ночь с 30 на 31 марта в 5.00.
Бой Гвоздик — Нгумбу состоится в ночь с 30 на 31 марта в 5.00 в Филадельфии.
Бой пройдет на фультифункциональной арене 2300 Arena.
Поддержать нашего чемпиона по версии WBC можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер, которая начнется в 5 утра.Читайте: Бой Ломаченко — Кролла подтверждено: дата и место Бой Усик — Такам согласован - промоутер Гвоздик — Нгумбу: букмекеры назвали фаворита боя
Основным транслятором поединка в Филадельфии является американский кабельный вещатель ESPN.
Нагадаємо, у своєму крайньому поєдинку Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.