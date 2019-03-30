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Факты / Спорт

Гвоздик — Нгумбу: букмекеры назвали фаворита боя

Украинец Александр Гвоздик выйдет в ринг против француза Дуду Нгумбу в ночь на 31 марта в Филадельфии.

Гвоздик Нгумбу

Букмекеры активно принимают ставки на бой между украинцем Александром Гвоздиком и французом Дуду Нгумбу, который состоится в ночь с 30-го на 31-е марта на 2300 Arena в Филадельфии.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Ставки на победу Гвоздика принимают с коэффициентом 1,01. Тогда как успех француза Нгумбу оценивается котировкам 19,00. А ничейный результат встречи — 34,00.

Напомним, в своем крайнем поединке Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.

ФотоBoxingScene

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