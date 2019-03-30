Украинец Александр Гвоздик выйдет в ринг против француза Дуду Нгумбу в ночь на 31 марта в Филадельфии.
Букмекеры активно принимают ставки на бой между украинцем Александром Гвоздиком и французом Дуду Нгумбу, который состоится в ночь с 30-го на 31-е марта на 2300 Arena в Филадельфии.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.Читайте: Усик и Гвоздик стали лауреатам наград WBC Бой Усик — Такам согласован - промоутер Ломаченко продумывает на 2-3 шага вперед, его невозможно выучить — Кролла
Ставки на победу Гвоздика принимают с коэффициентом 1,01. Тогда как успех француза Нгумбу оценивается котировкам 19,00. А ничейный результат встречи — 34,00.
Напомним, в своем крайнем поединке Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.
Фото: BoxingScene