Манчестер Юнайтед в обход Боруссии пытались договориться с полузащитником дортмундцев Джейдоном Санчо.

Дортмундская Боруссия собирается подать жалобу в ФИФА на английский Манчестер Юнайтед. Дело в том, что красные дьяволы вели несанкционированные переговоры с полузащитником шмелей Джейдоном Санчо.

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Дормундци владеют информацией, что манкунианцы сделали несколько звонков Санчо, а футболист с агентом лично встречались с главой департамента по развитию игроков МЮ в Дортмунде.

19-летний англичанин стал настоящим открытием сезона. Джейдон в 36-ти матчах отметился 9-ю забитыми голами и сделал 18 ассистов.

К слову, Бавария оформила самый дорогой трансфер в своей истории.

Фото: Jadon Sancho