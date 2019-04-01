PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Боруссия готовит жалобу в ФИФА на МЮ за попытку “украсть” футболиста

Манчестер Юнайтед в обход Боруссии пытались договориться с полузащитником дортмундцев Джейдоном Санчо.

Джейдон Санчо

Дортмундская Боруссия собирается подать жалобу в ФИФА на английский Манчестер Юнайтед. Дело в том, что красные дьяволы вели несанкционированные переговоры с полузащитником шмелей Джейдоном Санчо.

Читайте: Сульшер в образе Бильбо возглавил МЮ: телеканал объявил о контракте сценой с Хоббита

Дормундци владеют информацией, что манкунианцы сделали несколько звонков Санчо, а футболист с агентом лично встречались с главой департамента по развитию игроков МЮ в Дортмунде.

19-летний англичанин стал настоящим открытием сезона. Джейдон в 36-ти матчах отметился 9-ю забитыми голами и сделал 18 ассистов.

К слову, Бавария оформила самый дорогой трансфер в своей истории.

Фото: Jadon Sancho

Источник: Bild

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тренер МЮ Сульшер выселил из своего дома футболиста Ливерпуля
Сульшер в образе Бильбо возглавил МЮ: телеканал объявил о контракте сценой с Хоббита
На Мбаппе и Азара! Реал выделит Зидану космическую сумму на трансферы
Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового контракта с Сульшером
Бавария оформила самый дорогой трансфер в своей истории
Реал готов заплатить за Салаха €150 млн
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/2019
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка