Златан Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес Гэлакси, забив издевательский пенальти.

Лос-Анджелес Гэлакси одержал победу над Портленд Тимберс в очередном поединке регулярного чемпионата MLS со счетом 2:1.

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Вполне проявил себя в матче шведский форвард Златан Ибрагимович. На 22-й минуте футболист команды соперника грубо сыграл против Ибры в штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. 37-летний швед не ошибся.

Через 11 минут игрок Портленда Джереми Ебобиссе сравнял счет, однако во втором тайме Златан снова заработал пенальти и пробил утонченной паненкой.

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Лос-Анджелес Гэлакси. После 5-ти туров MLS команда Ибрагимовича идет на первой строчке в Западной конференции.

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Фото: LA Galaxy