PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS

Златан Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес Гэлакси, забив издевательский пенальти.

ИБРАГИМОВИЧ

Лос-Анджелес Гэлакси одержал победу над Портленд Тимберс в очередном поединке регулярного чемпионата MLS со счетом 2:1.

Читайте: Шедевр! Ибрагимович забил лучший гол сезона в MLS

Вполне проявил себя в матче шведский форвард Златан Ибрагимович. На 22-й минуте футболист команды соперника грубо сыграл против Ибры в штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. 37-летний швед не ошибся.

Через 11 минут игрок Портленда Джереми Ебобиссе сравнял счет, однако во втором тайме Златан снова заработал пенальти и пробил утонченной паненкой.

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Лос-Анджелес Гэлакси. После 5-ти туров MLS команда Ибрагимовича идет на первой строчке в Западной конференции.

К слову, украинский футзалист забил издевательский гол, пробросив между ног четырем соперникам

ФотоLA Galaxy

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Еще больше красок! В сеть слили дизайн мяча Лиги чемпионов-2019/20
Тренеру Ривер Плейт поставят самый футбольный памятник в мире
Экс-игрок Шахтера экстренно госпитализирован
Кубок Африки-2019: определились все участники
Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: определились все участники
Вербич оценил футбольные навыки Цуренко
Экс-футболиста сборной Колумбии арестовали за наркоторговлю
Английский клуб, который возглавляет Лэмпард, продают за 1 фунт
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка