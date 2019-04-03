Украинский теннисист Сергей Стаховский стал отцом в третий раз и показал трогательное фото новорожденного сына.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в третий раз стал отцом.

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Об этом рассказал сам теннисист на своей странице в Instagram.

— Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Казацкому роду нет переводу!, – написал Стаховский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) 2 Кві 2019 р. о 2:30 PDT

У Стаховского уже есть двое детей — 5-летняя дочь Таисия и 3-летний сын Никифор.

К слову, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и его подруга Хиско Мария Перелло женятся после 14 лет отношений.