Украинский теннисист Сергей Стаховский стал отцом в третий раз и показал трогательное фото новорожденного сына.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в третий раз стал отцом.
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Об этом рассказал сам теннисист на своей странице в Instagram.
— Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Казацкому роду нет переводу!, – написал Стаховский.
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У Стаховского уже есть двое детей — 5-летняя дочь Таисия и 3-летний сын Никифор.
К слову, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и его подруга Хиско Мария Перелло женятся после 14 лет отношений.