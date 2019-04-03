Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендосы.
Кличко-младший будет техническим консультантом руководителя WBA.
Кроме Кличко, советниками Мендосы стали Оливер Гомес — главный юрисконсульт, Франциско Пинья — финансист, Джозеф Естуаник — советник по медицинским вопросам и Роберт Мак, который стал юридическим советником.Читайте: Виталий Кличко о камбэке брата: Только не зарабатывать Ломаченко — Кролла: появилось официальное промо боя Гвоздик назвал своего следующего соперника
Управлять классификационным комитетом WBA будет канадец Джордж Мартинес, а заместителем директора будет уроженец Панамы Аурелио Фиенго.
Казначейство будет поручено венесуэльцу Хулио Кинтеро. Исполнительным секретарем будет Густаво Падилья из Панамы, руководителем комитета будет пуэрториканец Луис Пабон, а заместителем директора — американец Рауль Каис.
Ранее Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.
Источник: WBA