Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендосы.

Кличко-младший будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко, советниками Мендосы стали Оливер Гомес — главный юрисконсульт, Франциско Пинья — финансист, Джозеф Естуаник — советник по медицинским вопросам и Роберт Мак, который стал юридическим советником.

Управлять классификационным комитетом WBA будет канадец Джордж Мартинес, а заместителем директора будет уроженец Панамы Аурелио Фиенго.

Казначейство будет поручено венесуэльцу Хулио Кинтеро. Исполнительным секретарем будет Густаво Падилья из Панамы, руководителем комитета будет пуэрториканец Луис Пабон, а заместителем директора — американец Рауль Каис.

Ранее Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.

Источник: WBA