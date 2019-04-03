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Факты / Спорт

Владимир Кличко получил должность в новом совете WBA

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации.

Володимир Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендосы.

Кличко-младший будет техническим консультантом руководителя WBA.

Кроме Кличко, советниками Мендосы стали Оливер Гомес — главный юрисконсульт, Франциско Пинья — финансист, Джозеф Естуаник — советник по медицинским вопросам и Роберт Мак, который стал юридическим советником.

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Управлять классификационным комитетом WBA будет канадец Джордж Мартинес, а заместителем директора будет уроженец Панамы Аурелио Фиенго.

Казначейство будет поручено венесуэльцу Хулио Кинтеро. Исполнительным секретарем будет Густаво Падилья из Панамы, руководителем комитета будет пуэрториканец Луис Пабон, а заместителем директора — американец Рауль Каис.

Ранее Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.

Источник: WBA

Фото: Dreamstime

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