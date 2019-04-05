Отец Лионеля Месси Хорхе Орасио столкнулся на своем автомобиле с мотоциклом.

Хорхе Орасио Месси, отец футболист сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси попал в ДТП в аргентинском Росарио.

Авария произошла вечером 4 апреля на перекрестке. Автомобиль BMW М3 Месси-старшего сбил мотоцикл Honda Titan.

Местная полиция была вынуждена задержать Хорхе Месси. Правоохранители проверили его водительское удостоверение и провели тест на алкоголь.

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Ни футболист, ни его отец никак не прокомментировали инцидент.

24-летнего мотоциклиста госпитализировали. Первые минуты после аварии он провел без сознания, однако медики оценили его травмы как незначительные, и есть вероятность, что дело не дойдет до суда.

Напомним, Лионель Месси в матче против Райо Вальекано в Примере проявил принцип fair play.

Источник: Mirror