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Факты / Спорт

Отец Месси попал в ДТП в Аргентине

Отец Лионеля Месси Хорхе Орасио столкнулся на своем автомобиле с мотоциклом.

Лионель Месси

Хорхе Орасио Месси, отец футболист сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси попал в ДТП в аргентинском Росарио.

Авария произошла вечером 4 апреля на перекрестке. Автомобиль BMW М3 Месси-старшего сбил мотоцикл Honda Titan.

Местная полиция была вынуждена задержать Хорхе Месси. Правоохранители проверили его водительское удостоверение и провели тест на алкоголь.

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Ни футболист, ни его отец никак не прокомментировали инцидент.

24-летнего мотоциклиста госпитализировали. Первые минуты после аварии он провел без сознания, однако медики оценили его травмы как незначительные, и есть вероятность, что дело не дойдет до суда.

Напомним, Лионель Месси в матче против Райо Вальекано в Примере проявил принцип fair play.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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