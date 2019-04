Болельщики словенского футбольного клуба Кршко устроили акцию протеста против руководства клуба.

Ультрас клуба вырыли могилу в центральном круге клубного стадиона и разместили рядом инициалы боссов — О и В.

Дело в том, что Кршко идет на последней строчке турнирной таблицы, а игроки уже давно не получали зарплату. Во всех неудачах команды фаны обвиняют руководство клуба — президента Зорана Оперца и спортивного директора Антони Врдика.

Slovenia 31.03.2019

NK Krško fans placed the cross on the pitch and made “B” and “O”. Fans are

furious at the president Zoran (O)merz and sports director Antoni (B)rdik , who, according to them, led their club to ruin and they’re guilty of the team’s poor results. pic.twitter.com/HqKHzT5Keo

— HooligansTV (@HooligansTV1) 5 апреля 2019 г.