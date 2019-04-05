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Факты / Спорт

Фанаты словенского клуба вырыли на стадионе могилу и поставили крест

Фанаты словенского клуба Кршко не могут принять, что команда среди аутсайдеров, а игроки не получают зарплату.

Словенский футбол

Болельщики словенского футбольного клуба Кршко устроили акцию протеста против руководства клуба.

Ультрас клуба вырыли могилу в центральном круге клубного стадиона и разместили рядом инициалы боссов — О и В.

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Дело в том, что Кршко идет на последней строчке турнирной таблицы, а игроки уже давно не получали зарплату. Во всех неудачах команды фаны обвиняют руководство клуба — президента Зорана Оперца и спортивного директора Антони Врдика.

После 24-х туров чемпионата Словении Кршко набрал всего 16 очков и отстает на 9 пунктов от ближайшей команды.

Недавно в Польше фанаты гостевой команды смотрели матч в клетке.

ФотоHooligansTV

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