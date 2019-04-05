Во время матча Виагранде и Неброди мужчины в балаклавах похитили футболиста.
В любительском чемпионате Сицилии по футболу случился странный эпизод.
Во втором тайме встречи между командами Виагранде и Неброди на поле приземлился вертолет, из которого выскочили люди в балаклавах. Они схватили 55-летнего игрока Виагранде Игнацио Барбагалло, заломили ему руки, быстро отвели к самолету и улетели.
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Болельщики и игроки не на шутку испугались. Позже выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал свое похищение в своем последнем матче в карьере.
Розыгрыш обошелся Барбагалло штрафом в €200 и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также мужчине грозят дополнительные санкции, поскольку он не согласовал посадку вертолета в людном месте.
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Источник: Fox Sports Italy