PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

На Сицилии похитили футболиста на вертолете во время матча

Во время матча Виагранде и Неброди мужчины в балаклавах похитили футболиста.

Футболиста украли на вертолете

В любительском чемпионате Сицилии по футболу случился странный эпизод.

Во втором тайме встречи между командами Виагранде и Неброди на поле приземлился вертолет, из которого выскочили люди в балаклавах. Они схватили 55-летнего игрока Виагранде Игнацио Барбагалло, заломили ему руки, быстро отвели к самолету и улетели.

Читайте: Жесткий троллинг от Пике: Секс в этом месяце? С Реалом на Бернабеу

Болельщики и игроки не на шутку испугались. Позже выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал свое похищение в своем последнем матче в карьере.

Розыгрыш обошелся Барбагалло штрафом в €200 и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также мужчине грозят дополнительные санкции, поскольку он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

Ранее экс-игрок Аякса Энди Ван дер Мейде рассказал, почему не стоит шутить со Златаном Ибрагимовичем.

ИсточникFox Sports Italy

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пеле госпитализировали в Париже
Интер собирается судиться с Бекхэмом за названия
Нужно избавиться от идиотов! УЕФА хочет дисквалифицировать команды за проявление расизма
Трагически погиб 28-летний украинский футболист
Фанат принес на празднование чемпионства клуба череп своего деда
Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS
Еще больше красок! В сеть слили дизайн мяча Лиги чемпионов-2019/20
Тренеру Ривер Плейт поставят самый футбольный памятник в мире
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка