Во время матча Виагранде и Неброди мужчины в балаклавах похитили футболиста.

В любительском чемпионате Сицилии по футболу случился странный эпизод.

Во втором тайме встречи между командами Виагранде и Неброди на поле приземлился вертолет, из которого выскочили люди в балаклавах. Они схватили 55-летнего игрока Виагранде Игнацио Барбагалло, заломили ему руки, быстро отвели к самолету и улетели.

Читайте: Жесткий троллинг от Пике: Секс в этом месяце? С Реалом на Бернабеу

Болельщики и игроки не на шутку испугались. Позже выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал свое похищение в своем последнем матче в карьере.

Розыгрыш обошелся Барбагалло штрафом в €200 и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Также мужчине грозят дополнительные санкции, поскольку он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

Ранее экс-игрок Аякса Энди Ван дер Мейде рассказал, почему не стоит шутить со Златаном Ибрагимовичем.

Источник: Fox Sports Italy