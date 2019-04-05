PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Семь игроков Челси развлеклись в ночном клубе перед матчем с Вест Хэмом

Семь игроков Челси застукали в ночном клубе Лондона перед важным поединком в рамках 33-го тура АПЛ.

Челси игроки

Несколько игроков лондонского Челси были замечены в ночном клубе Raffles в Лондоне перед матчем 33-го тура чемпионата английской Премьер-лиги против Вест Хэма.

Журналистам удалось заметить в заведении Росса Баркли, Оливье Жиру, Дэнни Дринкуотера, Гэри Кейхила, Итана Ампаду, Эмерсона Пальмери и Рубена Лофтус-Чика.

Читайте: Самый богатый человек Великобритании хочет купить Челси у Абрамовича

Интересно, что заведение футболисты покидали отдельно и в разный временной отрезок.

Жира, Дринкуотер, Лофтус-Чик и Кэйхилл покинули клуб первыми в промежутке между первой и второй ночи, а вот последним был Баркли, который вместе с подругой покинули заведение около пяти утра.

Когда именно заведение покинули Ампаду и Пальмери не известно.

Сейчас подопечные Маурицио Сарре идут на пятой строчке в АПЛ, имея в активе 63 очка.

К слову, бывший форвард Челси Дидье Дрогба вернулся на Стэмфорд Бридж в рекламе UNICEF.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тренер МЮ Сульшер выселил из своего дома футболиста Ливерпуля
Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе стоимостью в $1 млрд
Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового контракта с Сульшером
Легенда Челси вернулся на Стэмфорд Бридж и сыграет за синих
Манчестер Сити представил мэшап форму с 9 комплектов
Руни: Чемпионство Ливерпуля в АПЛ – мой ночной кошмар
Ляшко сорвал заседание Кабмина и устроил перебранку с Гройсманом
Самый богатый человек Великобритании хочет купить Челси у Абрамовича
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка