Семь игроков Челси застукали в ночном клубе Лондона перед важным поединком в рамках 33-го тура АПЛ.

Несколько игроков лондонского Челси были замечены в ночном клубе Raffles в Лондоне перед матчем 33-го тура чемпионата английской Премьер-лиги против Вест Хэма.

Журналистам удалось заметить в заведении Росса Баркли, Оливье Жиру, Дэнни Дринкуотера, Гэри Кейхила, Итана Ампаду, Эмерсона Пальмери и Рубена Лофтус-Чика.

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Интересно, что заведение футболисты покидали отдельно и в разный временной отрезок.

Жира, Дринкуотер, Лофтус-Чик и Кэйхилл покинули клуб первыми в промежутке между первой и второй ночи, а вот последним был Баркли, который вместе с подругой покинули заведение около пяти утра.

Когда именно заведение покинули Ампаду и Пальмери не известно.

Сейчас подопечные Маурицио Сарре идут на пятой строчке в АПЛ, имея в активе 63 очка.

К слову, бывший форвард Челси Дидье Дрогба вернулся на Стэмфорд Бридж в рекламе UNICEF.