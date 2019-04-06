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Факты / Спорт

Шахтер — Динамо: прогноз букмекеров на матч

Донецкий Шахтер на стадионе ОСК Металлист сыграет против киевского Динамо в матче 1/4 финала Кубка Украины-2018/19.

Мораес Вербич

Шахтер в воскресенье, 7 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Кубка Украины-2018/19, в котором горняки на стадионе ОСК Металлист сыграют против киевского Динамо.

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.96. Успех бело-синих оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.70.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Динамо. Начало в 17:00.

ФотоDreamstimeFC SHAKHTAR DONETSK

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