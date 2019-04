На региональных соревнованиях по спортивной гимнастике в городе Батон-Руж (штат Луизиана) гимнастка Сэм Серио выполняла дабл фронтфлип.

Спортсменка не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на край гимнастического мата.

Последствия для гимнастки оказались ужасными — Сэм сломила обе ноги и вывихнула коленные суставы.

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career.

