Американская спортсменка Сэм Серио сломала обе ноги при попытке приземлиться на гимнастический мат.

На региональных соревнованиях по спортивной гимнастике в городе Батон-Руж (штат Луизиана) гимнастка Сэм Серио выполняла дабл фронтфлип.

Спортсменка не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на край гимнастического мата.

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Последствия для гимнастки оказались ужасными — Сэм сломила обе ноги и вывихнула коленные суставы.

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career. WATCH WITH DISCRETIONpic.twitter.com/kVBSvH6vk1 — (@FilthyJeepGirl) 7 апреля 2019 г.

После травмы девушка заявила в своем Instagram, что уходит из спорта.

— Вечером в пятницу я в последний раз выходила на соревнования в качестве гимнастки. После 18 лет в спорте пора уйти.

После завершения спортивной карьеры гимнастка планирует заняться наукой.

Ранее боец ММА получил двойной перелом ноги, когда бил соперника.

Фото: Sam Cerio