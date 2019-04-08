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Факты / Спорт

Американская гимнастка сломала обе ноги при попытке приземлиться на мат (18+)

Американская спортсменка Сэм Серио сломала обе ноги при попытке приземлиться на гимнастический мат.

Сем Серио

На региональных соревнованиях по спортивной гимнастике в городе Батон-Руж (штат Луизиана) гимнастка Сэм Серио выполняла дабл фронтфлип.

Спортсменка не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на край гимнастического мата.

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Последствия для гимнастки оказались ужасными — Сэм сломила обе ноги и вывихнула коленные суставы.

После травмы девушка заявила в своем Instagram, что уходит из спорта.

— Вечером в пятницу я в последний раз выходила на соревнования в качестве гимнастки. После 18 лет в спорте пора уйти.

После завершения спортивной карьеры гимнастка планирует заняться наукой.

Ранее боец ММА получил двойной перелом ноги, когда бил соперника.

ФотоSam Cerio

Источник: The Sun

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