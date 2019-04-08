Определились пары полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.

В Доме футбола провели церемонию жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

Эта стадия предполагает распределение команд на “сеяных” или “не сеяных”. Поэтому пары образовались волей слепого жребия.

Пары 1/2 финала Кубка Украины

Ингулец — Заря

Днепр-1 — Шахтер

Стадия полуфинала, как и предыдущие этапы, предусматривает один матч во встрече. Поединки состоятся на полях, чьи команды вытащили первыми.

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Матчи 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 17 апреля 2019 года. Финал состоится в Запорожье 15 мая.

Ранее УЕФА наказал киевское Динамо за поведение болельщиков в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Фото: Кубок України з футболу