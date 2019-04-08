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Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз букмекеров на матч

Тоттенхэм на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум сыграет против Манчестер Сити в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Тоттенгем Манчестер Сіті

Тоттенхэм во вторник, 9 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором шпоры дома на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум сыграют против Манчестер Сити.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Пепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех шпор оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи — 3.85.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Ливерпуль — Порту: прогноз букмекеров на матч Где смотреть Тоттенхэм — Манчестер Сити

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Ливерпуль — Порту. Начало в 22:00.

Фото: Getty Images

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