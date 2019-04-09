Ливерпуль на стадионе Энфилд сыграет против португальского Порту в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Ливерпуль во вторник, 9 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором мерсисайдцы дома на стадионе Энфилд сыграют против португальского Порту.

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех драконов оценивают в 10.0. Ничейный результат встречи — 5.80.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Ливерпуль — Порту. Начало в 22:00.

Фото: FC Porto