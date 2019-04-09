Тоттенхэм на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум сыграет против Манчестер Сити в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.
Тоттенхэм во вторник, 9 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором шпоры дома на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум сыграют против Манчестер Сити.
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Пепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех шпор оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи — 3.85.
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Где смотреть Тоттенхэм — Манчестер Сити
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Тоттенхэм — Манчестер Сити. Начало в 22:00.
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