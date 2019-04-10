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Аякс — Ювентус прогноз букмекеров на матч

Аякс на стадионе Йохан Кройф Арена сыграет против Ювентуса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Аякс Ювентус

Аякс в среду, 10 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором аяксиды дома на стадионе Йохан Кройф Арена сыграют против Ювентуса.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Массимилиано Аллегри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 2.48. Успех амстердамцев оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.25.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Манчестер Юнайтед — Барселона прогноз букмекеров на матч Где смотреть Аякс — Ювентус

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Аякс — Ювентус. Начало в 22:00.

Фото: Dreamstime

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