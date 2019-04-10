Аякс на стадионе Йохан Кройф Арена сыграет против Ювентуса в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Аякс в среду, 10 апреля, проведет матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором аяксиды дома на стадионе Йохан Кройф Арена сыграют против Ювентуса.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Массимилиано Аллегри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 2.48. Успех амстердамцев оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.25.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Аякс — Ювентус. Начало в 22:00.