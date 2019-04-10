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Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2018/19.

Ліга чемпионів-2018/19

Лига чемпионов УЕФА сезона 2018/19 стартовала 18 сентября.

Согласно новому формату турнира, на этой стадии изменено время матчей. Отныне игры будут начинаться в 19:55 и 22:00.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей

Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер попал в группу F и начал свой еврокубковый путь с домашнего поединка против немецкого Хоффенхайма, но в итоге не смог выйти из группы и продолжил путь в Лиге Европы.

1/4 финала

9.04.2019
22.00  Ливерпуль 2:0  Порту
22.00  Тоттенхэм 1:0  Манчестер Сити
10.04.2019
22.00  Аякс _:_  Ювентус
22.00  МЮ _:_  Барселона
16.04.2019
22.00  Барселона _:_  МЮ
22.00  Ювентус _:_  Аякс
17.04.2019
22.00  Манчестер Сити _:_  Тоттенхэм
22.00  Порту _:_  Ливерпуль

1/8 финала

12.02.2019
22.00   МЮ  0:2   ПСЖ
22.00   Рома  2:1   Порту
13.02.2019
22.00   Аякс  1:2   Реал Мадрид
22.00   Тоттенхэм  3:0   Боруссия Д.
19.02.2019
22.00   Ливерпуль  0:0   Бавария
22.00   Лион  0:0   Барселона
20.02.2019
22.00   Атлетико  2:0   Ювентус
22.00   Шальке  2:3   Манчестер Сити
5.03.2019
22.00   Боруссия Д.  0:1   Тоттенхэм
22.00   Реал Мадрид  1:4   Аякс
6.03.2019
22.00   Порту  3:1   Рома
22.00   ПСЖ  1:3   МЮ
12.03.2019
22.00   Манчестер Сити  7:0   Шальке
22.00   Ювентус  3:0   Атлетико
13.03.2019
22.00   Бавария  1:3   Ливерпуль
22.00   Барселона  5:1   Лион

Групповой этап

Группа А

Команда І П Н П З П О
1.   Боруссия Д 6 4 1 1 10 2 13
2.   Атлетико 6 4 1 1 9 6 13
3.   Брюгге 6 1 3 2 6 5 6
4.   Монако 6 0 1 5 2 14 1

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Монако 1:2 Атлетико 19:55 Монако 0:4 Брюгге
22:00 Брюгге 0:1 Боруссия Д 22:00 Атлетико 2:0 Боруссия Д
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 Атлетико 3:1 Брюгге 19:55 Атлетико 2:0 Монако
22:00 Боруссия Д 3:0 Монако 22:00 Боруссия Д 0:0 Брюгге
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 Брюгге 1:1 Монако 22:00 Брюгге 0:0 Атлетико
22:00 Боруссия Д 4:0 Атлетико 22:00 Монако 0:2 Боруссия Д

Группа B

Команда І П Н П З П О
1.   Барселона 6 4 2 0 14 5 14
2.  Тоттенхэм 6 2 2 2 9 10 8
3.   Интер 6 2 2 2 6 7 8
4.   ПСВ 6 0 2 4 6 13 2

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Интер 1:1 Барселона
19:55 Интер 2:1 Тоттенхэм 22:00 Тоттенхэм 2:1 ПСВ
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 ПСВ 1:2 Интер 22:00 ПСВ 1:2 Барселона
22:00 Тоттенхэм 2:4 Барселона 22:00 Тоттенхэм 1:0 Интер
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 ПСВ 2:2 Тоттенхэм 22:00 Барселона 1:1 Тоттенхэм
22:00 Барселона 2:0 Интер 22:00 Интер 1:1 ПСВ

Группа С

Команда І П Н П З П О
1.   ПСЖ 6 3 2 1 17 9 11
2.   Ливерпуль 6 3 0 3 9 7 9
3.   Наполи 6 2 3 1 7 5 9
4.   Црвена Звезда 6 1 1 4 5 17 4

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Ливерпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль
22:00 Црвена Звезда 1:1 Наполи 22:00 Наполи 1:1 ПСЖ
2 тур. 2.10 5 тур. 28.11
19:55 ПСЖ 6:1 Црвена Звезда 22:00 Наполи 3:1 Црвена Звезда
22:00 Наполи 1:0 Ливерпуль 22:00 ПСЖ 2:1 Ливерпуль
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда 22:00 Ливерпуль 1:0 Наполи
22:00 ПСЖ 2:2 Наполи 22:00 Црвена Звезда 1:4 ПСЖ

Группа D

Команда І П Н П З П О
1.   Порту 6 5 1 0 15 6 16
2.   Шальке 6 3 2 1 6 4 11
3.   Галатасарай 6 1 1 4 5 8 4
4.   Локомотив Москва 6 1 0 5 4 12 3

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту 4:1 Локомотив
22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке 2:0 Галатасарай
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
19:55 Локомотив 0:1 Шальке 19:55 Локомотив 2:0 Галатасарай
22:00 Порту 1:0 Галатасарай 22:00 Порту 3:1 Шальке
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Галатасарай 0:0 Шальке 19:55 Галатасарай 2:3 Порту
22:00 Локомотив 1:3 Порту 19:55 Шальке 1:0 Локомотив

Группа Е

Команда І П Н П З П О
1.   Бавария 6 4 2 0 15 5 14
2.   Аякс 6 3 3 0 11 5 12
3.   Бенфика 6 2 1 3 6 11 7
4.   АЕК 6 0 0 6 2 13 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфика 1:1 Аякс
22:00 Бенфика 0:2 Бавария 22:00 Бавария 2:0 АЕК
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 АЕК 2:3 Бенфика 19:55 АЕК 0:2 Аякс
22:00 Бавария 1:1 Аякс 22:00 Бавария 5:1 Бенфика
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 АЕК 0:2 Бавария 22:00 Аякс 3:3 Бавария
22:00 Аякс 1:0 Бенфика 22:00 Бенфика 1:0 АЕК

Группа F

Команда І П Н П З П О
1.   Манчестер Сити 6 4 1 1 16 6 13
2.   Лион 6 1 5 0 12 11 8
3.  Шахтер Донецк 6 1 3 2 8 16 6
4.  Хоффенхайм 6 0 3 3 11 14 3

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Шахтер 2:2 Хоффенхайм 22:00 Лион 2:2 Хоффенхайм
22:00 Манчестер Сити 1:2 Лион 22:00 Манчестер Сити 6:0 Шахтер
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити 22:00 Лион 2:2 Манчестер Сити
22:00 Лион 2:2 Шахтер 22:00 Хоффенхайм 2:3 Шахтер
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Хоффенхайм 3:3 Лион 22:00 Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм
22:00 Шахтер 0:3 Манчестер Сити 22:00 Шахтер 1:1 Лион

Группа G

Команда І П Н П З П О
1.   Реал Мадрид 6 4 0 2 12 5 12
2.   Рома 6 3 0 3 11 8 9
3.  Виктория Плзень 6 2 1 3 7 16 7
4.   ЦСКА 6 2 1 3 8 9 7

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Виктория 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА 1:2 Рома
22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Виктория 0:5 Реал
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 Рома 5:0 Виктория 19:55 ЦСКА 1:2 Виктория
22:00 ЦСКА 1:0 Реал 22:00 Рома 0:2 Реал
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Реал _:_ Виктория 19:55 Реал 0:3 ЦСКА
22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Виктория 2:1 Рома

Группа Н

Команда І П Н П З П О
1.   Ювентус 6 4 0 2 9 4 12
2.   Манчестер Юнайтед 6 3 1 2 7 4 10
3.   Валенсия 6 2 2 2 6 6 8
4.   Янг Бойз 6 1 1 4 4 12 4

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Валенсия 0:2 Ювентус 19:55 Валенсия 3:1 Янг Бойз
22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус 1:2 МЮ
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Ювентус 3:0 Янг Бойз 19:55 МЮ 1:0 Янг Бойз
22:00 МЮ 0:0 Валенсия 22:00 Ювентус 1:0 Валенсия
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 Янг Бойз 1:1 Валенсия 22:00 Валенсия 2:1 МЮ
22:00 МЮ 0:1 Ювентус 22:00 Янг Бойз 2:1 Ювентус

Фото: UEFA

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