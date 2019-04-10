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Манчестер Юнайтед — Барселона: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед — Барселона на Фактах ICTV в среду, 10 апреля, в 22.00.

Манчестер Юнайтед Барселона онлайн

Манчестер Юнайтед будет принимать на Олд Траффорд каталонскую Барселону в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 в среду, 10 апреля.

На предварительной стадии подопечные Уле Гуннара Сульшера сделали невероятный камбэк во втором матче с ПСЖ и пробились в четвертьфинал, а вот Барселона не испытала особых трудностей с французским Лионом.

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У красных дьяволов сразу четверо игроков Байи, Валенсия, Дармиан и Санчес не смогут помочь своей команде из-за травм. Еще трое Матич, Рашфорд и Эррера под вопросом. У каталонцев не смогут сыграть только Вермален и Рафинья.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Эрнесто Вальверде. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 2.04. Успех манкунианцев оценивают в 3.80.Ничейный результат встречи — 3.55.

Прогноз Фактов ICTV

Манчестер Юнайтед — Барселона – 1:1

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