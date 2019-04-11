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Факты / Спорт

Боксер прострелил ногу сопернику на взвешивании

Боксер из самопровозглашенной республики Южная Осетия Ричард Битиев выстрелил в ногу своему сопернику Таира Келесхаеву за день до поединка.

Ричард Битиев

Во время взвешивания боксер из самопровозглашенной республики Южная Осетия Ричард Битиев выстрелил из травматического оружия в ногу своему сопернику Таиру Келесхаеву.

После инцидента Битиев сразу скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

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Здоровью Келескаева сейчас ничего не угрожает.

— Мы работали с Ричардом. Несмотря на великолепные физические данные, он не мог выдержать нагрузки и бои. Мы с ним разорвали контракт. И на этот раз он выплеснул эмоции не на ринге, а в бою, — рассказал президент промоутерской компании Урал Бокс Промоушен Евгений Вайнштейн.

Бой между Битиевим и Келескаевим должен был состояться в рамках турнира на Северном Кавказе, но после выстрела в ногу его отменили.

Ранее ирландского боксера обвинили в поддержке терроризма из-за выбора песни для выхода на ринг.

Источник: Sputnik

ФотоБитиев Ричард

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