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Факты / Спорт

Ломаченко — Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

Украинец Василий Ломаченко выйдет в ринг против британца Энтони Кроллы в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе.

Ломаченко — Кролла: букмекеры назвали фаворита боя

Букмекеры активно принимают ставки на супербой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, который состоится в ночь с 12-го на 13-е апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Ставки на победу Ломаченко принимают с коэффициентом 1,01. Тогда как успех британца Кроллы оценивается котировкам 19,00. А ничейный исход встречи — 34,0.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Ориентировочное начало в 6 утра 13 апреля при киевскому времени.

 

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