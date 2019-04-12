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Факты / Спорт

Процедуру взвешивания Ломаченко и Кроллы перенесли из-за убийства рэпера

Процедуру взвешивания между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой перенесли из Staples Center в North Plaza в Лос-Анджелесе.

Ломаченко Кролла

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла провели традиционную процедуру взвешивания накануне поединка.

Британец оказался немного тяжелее Василия Ломаченко — почти на 200 грамм.

Вес Василия Ломаченко составила 60.96 кг, а вес соперника — 61.14 кг.

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Интересно, что саму процедуру пришлось перенести из Staples Center в North Plaza из-за поминальной службу перед похоронами рэпера Nipsey Nussle, которого застрелили в Лос-Анджелесе 31 марта.

— Они обратились к нам и сказали: У вас есть право на проведение взвешивания в Staples Center, но сообщество хотело бы провести здесь поминальную службу. Вы могли бы перенести вашу процедуру? И мы сказали: Конечно, —рассказал промоутер украинца Боб Арум.

Напомним, бой Ломаченко — Кролла состоится в ночь с пятницы на субботу, 13 апреля в 6.00 утра по киевскому времени.

Ранее состоялась открытая тренировка Василия Ломаченко перед боем с Кроллой.

Источник: Top Rank

ФотоTop Rank Boxing

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