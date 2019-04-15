Прямую трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед покажет телеканал Футбол 1.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Барселона дома сыграет с английским Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 16 апреля в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Барселона — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.