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Факты / Спорт

Из аэропорта в полицию: фанатов Аякса депортируют из Италии

Из Италии депортируют фанатов нидерландского Аякса, которые приехали на ответный матч против Ювентуса в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фанаты Аякса

Ультрас нидерландского Аякса приехали в Турин на матч против Ювентуса и сразу попали в полицию.

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Итальянская власть решила депортировать болельщиков, у которых обнаружили пиротехнику и оружие. К государственной границе доставят 54 человека.

— Их выгонят из страны из соображений безопасности. Благодарен полиции. Никто не должен приезжать в Италию, чтобы устраивать беспорядки. Наши стадионы и города закрыты для хулиганов, – заявил министр МВД Италии Сальвини.

Напомним, в Амстердаме Ювентус и Аякс расписали боевую ничью.

Источник: GianLucaDiMarzio

Фото: Dreamstime

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