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АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19

Английская Премьер-лига определилась с лучшим голом в сезоне-2018/19.

Стадион Манчестер Сити

Английская Премьер-лига назвала лучший гол, который забили в сезоне-2018/19.

Его автором стал 27-летний английский полузащитник Кристал Пэлас Эндрос Таунсенд, который великолепным дальним ударом отправил мяч в ворота Манчестер Сити.

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Гол был забит в матче 18 тура АПЛ 22 декабря на стадионе Энфилд в матче против Манчестер Сити. Тогда горожане потерпели единственное домашнее поражение в сезоне со счетом 2:3.

Таусенд в сезоне-2018/19 провел 28 матчей, в которых забил 6 мячей.

В турнирной таблице АПЛ Кристал Пэлас финишировал на двенадцатой строчке, тогда как Манчестер Сити оформил чемпионство.

Фото: Dreamstime

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