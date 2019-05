Английская Премьер-лига назвала лучший гол, который забили в сезоне-2018/19.

Его автором стал 27-летний английский полузащитник Кристал Пэлас Эндрос Таунсенд, который великолепным дальним ударом отправил мяч в ворота Манчестер Сити.

Гол был забит в матче 18 тура АПЛ 22 декабря на стадионе Энфилд в матче против Манчестер Сити. Тогда горожане потерпели единственное домашнее поражение в сезоне со счетом 2:3.

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend #PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8

— Premier League (@premierleague) 21 мая 2019 г.