В боксерском поединке, который прошел в Лос-Анджелесе, случился редкий эпизод.
Во время боксерского поединка в Лос-Анджелесе между Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем случился редкий эпизод, когда оба бойца оказались в нокдауне.
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Дювергель упал на канаты, но быстро смог подняться, а вот его оппонент вставал уже под счет судьи.
Бой состоялся в одном из отелей Лос-Анджелеса, а победу в нем одержал Фендерсону.
К слову, австралийский теннисист Ник Кирьйос получил дисквалификацию за очередную одиозную выходку в матче второго круга Мастерса в Риме.
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