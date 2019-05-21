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Факты / Спорт

В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

В боксерском поединке, который прошел в Лос-Анджелесе, случился редкий эпизод.

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Во время боксерского поединка в Лос-Анджелесе между Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем случился редкий эпизод, когда оба бойца оказались в нокдауне.

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Дювергель упал на канаты, но быстро смог подняться, а вот его оппонент вставал уже под счет судьи.

Бой состоялся в одном из отелей Лос-Анджелеса, а победу в нем одержал Фендерсону.

К слову, австралийский теннисист Ник Кирьйос получил дисквалификацию за очередную одиозную выходку в матче второго круга Мастерса в Риме.

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