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Факты / Спорт

Где смотреть Шахтер — Динамо

Прямую трансляцию матча 30 тура УПЛ между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

ФК Шахтар

В матче 30 тура чемпионата украинской Премьер-лиги Шахтер встретится с Динамо. Матч пройдет 22 мая в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 19:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Шахтер — Динамо: прогноз букмекеров на матч Динамо и Шахтер расписали сухую ничью в УПЛ Шахтер разгромил Ингулец и завоевал Кубок Украины

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, донецкий Шахтер досрочно оформил чемпионство в УПЛ.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK

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