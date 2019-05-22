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Факты / Спорт

Коноплянка гоняется за козами в горах

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка подтягивает свою физическую форму в горах.

Євген Коноплянка

Хавбек немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка попробовал себя в роли альпиниста.

Перед матчами квалификации к Евро-2020 футболист отправился в горы и решил погоняться за горный козами.

Читайте: Талисманом Евро-2020 стал мальчик Скиллзи

Игрок на своей странице в Instagram выложил небольшой фотоотчет.

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Коноплянка гоняется за козами в горах / 3 фотографии

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Коноплянку в список игроков на матчи в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Фото: Yevhen Konoplyanka

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