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Факты / Спорт

Студенческая команда из Уэльса пробилась в Лигу Европы

Студенческая команда Кардифф Метрополитан сыграет в предупредит квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20.

Кардифф Метрополитан

По итогам чемпионата Уэльса в предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20 сыграет студенческая команда.

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В финале плей-офф последнюю путевку в еврокубки студенческая команда Кардифф Метрополитан обыграла профессиональную Бала Таун. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти более метко били студенты.

За Кардифф Метрополитен выступают студенты университета Кардиффа, которые специализируются на спортивной психологии, тренерской деятельности и анализе производительности спортсменов.

Напомним, в финале Лиги Европы-2018/19 сыграют лондонские клубы Арсенал и Челси.

Фото: Cardiff Met Uni FC

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