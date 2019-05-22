Студенческая команда Кардифф Метрополитан сыграет в предупредит квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20.

По итогам чемпионата Уэльса в предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы-2019/20 сыграет студенческая команда.

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В финале плей-офф последнюю путевку в еврокубки студенческая команда Кардифф Метрополитан обыграла профессиональную Бала Таун. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти более метко били студенты.

Uchafbwyntiau | [email protected] 1-1 @CardiffMetFC (W.A.Y) Met Caerdydd yn ennill 1-3 ar giciau o’r smotyn. Rownd Derfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru pic.twitter.com/miilarVdvE — Sgorio (@sgorio) 20 мая 2019 г.

За Кардифф Метрополитен выступают студенты университета Кардиффа, которые специализируются на спортивной психологии, тренерской деятельности и анализе производительности спортсменов.

Напомним, в финале Лиги Европы-2018/19 сыграют лондонские клубы Арсенал и Челси.

Фото: Cardiff Met Uni FC