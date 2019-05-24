Даяна Ястремская в двух сетах переиграла Арину Соболенко и прошла в финал турнира в Страсбурге.

Даяна Ястремская (42 место в рейтинге WTA) пробилась в финал турнира категории International в Страсбурге.

На пути 19-летней украинской теннисистки в 1/2 соревнований стояла 11 ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Для победы над соперницей Ястремской понадобилось два сета – 6:4, 6:4.

Ранее Ястремская и Соболенко встречались в 2017 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда также торжествовала украинка.

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Соперница украинки по финалу станет известна после поединка пары Клои Паке – Каролин Гарсия.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Напомним, Ястремская победила в турнире серии WTA в Хуахине.

Фото: Даяна Ястремская