Даяна Ястремская в двух сетах переиграла Арину Соболенко и прошла в финал турнира в Страсбурге.
Даяна Ястремская (42 место в рейтинге WTA) пробилась в финал турнира категории International в Страсбурге.
На пути 19-летней украинской теннисистки в 1/2 соревнований стояла 11 ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Для победы над соперницей Ястремской понадобилось два сета – 6:4, 6:4.
Ранее Ястремская и Соболенко встречались в 2017 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда также торжествовала украинка.
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Соперница украинки по финалу станет известна после поединка пары Клои Паке – Каролин Гарсия.
Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.
Напомним, Ястремская победила в турнире серии WTA в Хуахине.
Фото: Даяна Ястремская