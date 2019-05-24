PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ястремская вышла в финал турнира во Франции, победив 11 ракетку

Даяна Ястремская в двух сетах переиграла Арину Соболенко и прошла в финал турнира в Страсбурге.

Ястремская вышла в финал турнира во Франции, победив 11 ракетку

Даяна Ястремская (42 место в рейтинге WTA) пробилась в финал турнира категории International в Страсбурге.

На пути 19-летней украинской теннисистки в 1/2 соревнований стояла 11 ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Для победы над соперницей Ястремской понадобилось два сета – 6:4, 6:4.

Ранее Ястремская и Соболенко встречались в 2017 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда также торжествовала украинка.

Читайте: Разбил ракетку и швырнул стул. Теннисист устроил дебош на турнире в Риме

Соперница украинки по финалу станет известна после поединка пары Клои Паке – Каролин Гарсия.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

Напомним, Ястремская победила в турнире серии WTA в Хуахине.

Фото: Даяна Ястремская

Источник: Громадське

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свитолина резко упала в рейтинге WTA
Разбил ракетку и швырнул стул. Теннисист устроил дебош на турнире в Риме
Свитолина оплатила операцию 16-летней украинской теннисистке
В американской теннисистки Гиббс обнаружили рак
Итоговый турнир ATP переедет из Лондона в Турин
Первая ракетка мира Наоми Осака встречается с известным рэпером
В платье и на каблуках! Свитолина показала как готовится к грунтовому сезону
Сериал о Серене Уильямс номинировали на 3 премии Эмми
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка