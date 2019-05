Ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре исполнил гимн Соединенных Штатов Америки на губной гармошке перед футбольным матчем между женскими сборными США и Мексики.

96-летний мужчина впервые встретил женскую сборную США в январе 2019 года. В воскресенье, 26 мая, он исполнил гимн перед матчем на губной гармонике.

96-year-old World War II veteran Pete DuPré played the national anthem on a harmonica before the @USWNT match pic.twitter.com/TP3ggIF3z9

— ESPN (@espn) 26 мая 2019 г.