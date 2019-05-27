Ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре выполнил национальный гимн США на гармонике перед футбольным матчем.

Ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре исполнил гимн Соединенных Штатов Америки на губной гармошке перед футбольным матчем между женскими сборными США и Мексики.

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96-летний мужчина впервые встретил женскую сборную США в январе 2019 года. В воскресенье, 26 мая, он исполнил гимн перед матчем на губной гармонике.

96-year-old World War II veteran Pete DuPré played the national anthem on a harmonica before the @USWNT match pic.twitter.com/TP3ggIF3z9 — ESPN (@espn) 26 мая 2019 г.

Встреча завершилась разгромной победой американок со счетом 3:0.

К слову, футболистка с Фарерских островов положила невероятный гол в ворота соперника со штрафного.