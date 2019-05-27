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Факты / Спорт

96-летний ветеран войны исполнил гимн США на губной гармошке перед матчем сборной

Ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре выполнил национальный гимн США на гармонике перед футбольным матчем.

Пит Дюпре

Ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре исполнил гимн Соединенных Штатов Америки на губной гармошке перед футбольным матчем между женскими сборными США и Мексики.

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96-летний мужчина впервые встретил женскую сборную США в январе 2019 года. В воскресенье, 26 мая, он исполнил гимн перед матчем на губной гармонике.

Встреча завершилась разгромной победой американок со счетом 3:0.

К слову, футболистка с Фарерских островов положила невероятный гол в ворота соперника со штрафного.

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