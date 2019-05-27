Прямую трансляцию финального матча Лиги Европы-2019/20 по футболу между Челси и Арсеналом покажет телеканал Футбол 2.
В финальном матче Лиги Европы-2019 Челси встретится с Арсеналом. Матч пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Челси — Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы Арсенал и Челси вернут 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Челси — Арсенал на Фактах ICTV.