Прямую трансляцию финального матча Лиги Европы-2019/20 по футболу между Челси и Арсеналом покажет телеканал Футбол 2.

В финальном матче Лиги Европы-2019 Челси встретится с Арсеналом. Матч пройдет 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Челси — Арсенал на Фактах ICTV.