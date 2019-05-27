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Факты / Спорт

Фото игроков Валенсии с Кубком короля стало вирусным из-за девушки футболиста

Девушка футболиста Валенсии Санти Мины стала героиней послематчевых фото с трофеем Кубка короля.

Валенсия Кубок Короля

Валенсия сенсационно обыграла Барселону в финале Кубка Испании со счетом 2:1. Этот трофей для летучих мышей стал первым за 11 лет.

После матча на Бенито Вильямарин игроки Валенсии начали праздновать победу сразу на поле стадиона. К футболистов присоединились и их вторые половинки, одной из которых стала девушка форварда Санти Мины Ракель Домингес. Сама того не подозревая, красавица стала героиней послематчевых фото.

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Фото с кубком Ракель и Санти разместили на своих страницах в соцсетях.

Фанаты заметили, что все футболисты в этот момент стояли за спинами пары и направили свои взгляды на девушку. Сообщение в Twitter об этом сразу стало вирусным. На момент публикации новости твит собрал более 2,5 тыс. репостов и почти 7 тыс. лайков.

К слову, полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен заснял для Instagram спящего на полу самолета Мохаммеда Салаха.

Фото: Getty Images

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