Девушка футболиста Валенсии Санти Мины стала героиней послематчевых фото с трофеем Кубка короля.

Валенсия сенсационно обыграла Барселону в финале Кубка Испании со счетом 2:1. Этот трофей для летучих мышей стал первым за 11 лет.

После матча на Бенито Вильямарин игроки Валенсии начали праздновать победу сразу на поле стадиона. К футболистов присоединились и их вторые половинки, одной из которых стала девушка форварда Санти Мины Ракель Домингес. Сама того не подозревая, красавица стала героиней послематчевых фото.

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Фото с кубком Ракель и Санти разместили на своих страницах в соцсетях.

MIRAD A LOS JUGADORES MIRANDO A LA NOVIA DE MINA, AIRE. pic.twitter.com/WdfAiGmaOg — Fiel afiliado al Partido Animalista (@ChoppedYJamon) 26 мая 2019 г.

Фанаты заметили, что все футболисты в этот момент стояли за спинами пары и направили свои взгляды на девушку. Сообщение в Twitter об этом сразу стало вирусным. На момент публикации новости твит собрал более 2,5 тыс. репостов и почти 7 тыс. лайков.

К слову, полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен заснял для Instagram спящего на полу самолета Мохаммеда Салаха.