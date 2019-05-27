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Месси завоевал Золотую бутсу и установил рекорд

Лионель Месси завоевал Золотую бутсу за свою карьеру в шестой раз.

Месси завоевал Золотую бутсу и установил рекорд

Аргентинец Лионель Месси завоевал Золотую бутсу, став лучшим бомбардиром сезона в Европе.

Футболист Барселоны получил награду уже в шестой раз – он абсолютный рекордсмен в истории приза. Ближайший его преследователь – португалец Криштиану Роналду – завоевывал Золотую бутсу четыре раза.

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

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Всего за награду боролись 13 претендентов, среди которых Килиан Мбаппе (ПСЖ), Фабио Куальярелла (Сампдория), Дуван Сапата (Аталанта) и другие.

К слову, ранее Месси наградили Крестом Сант-Жорди.

Источник: TRIBUNA.COM

Фото: Лионель Месси

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