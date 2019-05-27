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Факты / Спорт

Неймар потребовал у Реала космическую зарплату — AS

Бразильский форвард Неймар озвучил свои финансовые аппетиты руководству мадридского Реала.

Неймар

Бразильский форвард ПСЖ Неймар может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Футболист готов перейти в мадридский Реал, однако сливочных не устраивают финансовые аппетиты игрока. Неймар хочет получать €1.3 млн зарплаты в неделю.

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Чтобы удовлетворить запросы Неймара, боссам королевского клуба придется продать Гарета Бэйла.

Сейчас зарплата бразильца в ПСЖ составляет около €700 тыс. в неделю.

Напомним, контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2022 года. В сезоне-2018/19 бразилец провел 28 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах может перейти в мадридский Реал уже этим летом.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

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