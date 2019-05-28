Факты ICTV знакомят вас с финалистом Лиги чемпионов 2019 — английским Тоттенхэмом.

Финал Лиги чемпионов в Мадриде станет первым для английского Тоттенхэма в истории. До этого наивысшим достижением шпор в еврокубках были две победы в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы) в 1972 году они одолели английский Вулверхэмптон, а в 1984 году обыграли бельгийский Андерлехт.

Путь Тоттенхэма в Мадрид

Шпоры начали этот розыгрыш ЛЧ с группового этапа, где им в соперники выпали каталонская Барселона, миланский Интер и голландский ПСВ. Подопечные Маурисио Почеттино розыгрыш начали на минорной ноте, уступив Интеру на выезде, а во втором туре дома каталонцам (2:4). После третьего тура лондонцы имели в своем активе лишь один пункт и не утешительные прогнозы на плей-офф. Но уже следующих матчах они одержали две победы подряд и разошлись миром с дружиной Вальверде на Камп Ноу.

В 1/8 финала шпорам выпала лидер Бундеслиги (на тот момент) дортмундская Боруссия. Тоттенхэм, находясь в статусе аутсайдера, развеял все прогнозы скептиков. Команда с Туманного Альбиона разгромила оппонентов дома, а в Дортмунде окончательно загнала шмелей в улей.

К Манчестер Сити в четвертьфинале шпоры также подходили в статусе аутсайдера: сначала они праздновали минимальную победу дома, а потом с горожанами выдали голевую феерию на Этихаде, забив на двоих 7 мячей (4:3).

В битве за финал они сошлись с сенсацией нынешнего розыгрыша нидерландским Аяксом, но и здесь им предсказывали поражение. Вместо этого они сделали невероятный камбэк, и как и в матче против Сити прошли дальше за счет большего количества голов, которые команда смогла забить на выезде. Обыграв Аякс, Тоттенхэм стал пятой английской командой, которая пробилась в финал Лиги чемпионов.

Почему Тоттенхэм выиграет финал

Участие шпор в полуфинале Лиги чемпионов стало первым за 57 лет для команды. Казалось, уж эта планка для подопечных Почеттино была вершиной, однако они сумели дойти до первого в своей истории финала турнира.

За такой успех фанаты шпор должны быть благодарны аргентинскому коучу команды Маурисио Почеттино. Специалист возглавил лондонцев в мае 2014 года после отставки Тима Шервуда и зарядил их своей энергетикой и атакующим футболом. Аргентинец сразу стал прививать своим ребятам командный дух и менталитет победителей. Едва ли не каждый сезон Почеттино активно сватают в различные топ-клубы от Реала в Ювентус, но аргентинец продолжает вести команду к своей мечте.

Наставник Тоттенхэма после выхода в финал назвал всех своих футболистов героями. Основной ударной силой шпор является капитан сборной Англии Гарри Кейн и корейский форвард Сон Хин Мин. Невозможного сейчас представить шпор без Деле Али, хотя он и имеет склонность к частым травмам. Джокером Почеттино можно назвать Фернандо Льоренте, который часто выходит на замену и создает большие проблемы защите соперников.

Интересно, что последний свой трансфер шпоры оформили еще в январе 2018 года, подписав бразильца Лукаса Моуру, который оформил хет-трик в матче с Аяксом и вывел команду в финал. Только представьте, что могли бы сделать шпоры, если бы они совершили больше трансферов. Да они бы выиграли все турниры, в которых принимают участие!

Финальный матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится в субботу, 1 июня. Факты ICTV проведут текстовую трансляцию матча.