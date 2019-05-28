Факты ICTV знакомят вас с финалистом Лиги чемпионов 2019 — английским Ливерпулем.

Для английского Ливерпуля финал Лиги чемпионов на Ванда Метрополитано в Мадриде станет девятым в истории. Пять раз красные одерживали победу, трижды терпели поражение. В прошлом году, в финале ЛЧ в Киеве на НСК Олимпийский подопечные Юргена Клоппа уступили мадридскому Реалу со счетом 3:1.

Путь Ливерпуля в Мадрид

Этот розыгрыш красные начали с группового этапа, куда попали напрямую. Стадия группового этапа для мерсисайдцев, не смотря на все прогнозы, выдалась нелегкой: французский ПСЖ, итальянский Наполи и даже сербская Црвена Звезда изрядно попортили нервы фанатам Ливерпуля, ведь скаузеры трижды праздновали победу и трижды смаковали горечь поражения.

На стадии плей-офф Клоппу и Ко сначала выпала в соперники мюнхенская Бавария, которая как раз набрала ход, но красные, не смотря на все прогнозы, взяли верх над подопечными Нико Ковача. Легкой прогулкой Ливерпуль выдался четвертьфинал, где им выпала португальская Брага.

Ну а битва за финал с Барселоной стоит самого финала. В первом матче на Камп Ноу красные потерпели разгромное поражение (0:3) и, по прогнозам, уже должны были паковать чемоданы домой. Но во втором матче на Энфилде Ливерпуль сделал невероятное — без травмированных лидеров красные деклассировали блаугранас (4:0) и в очередной раз подтвердили свое реноме королей камбэков.

Короли камбэков

За несколько дней до решающего матча на Энфилде в полуфинале против Барселоны пресс-служба Ливерпуля выложила в соцсетях нарезку видео зрелищных камбэков клуба с Мерсисайда. В концовке видео был только один вопрос: Сможет ли Ливерпуль сделать это снова? И он сделал, доказав, что 3:0 на Камп Ноу — это было досадное недоразумение.

Однако звание королей камбэков мерсисайдцы начали зарабатывать еще в 70-х под руководством легенд Билла Шенкли и Боба Пейсли. Уже тогда у Ливерпуля была легендарная You’ll never walk alone (Ты никогда не будешь один) – песня, которая занимает особое место в истории клуба. После феерического камбэка в матче с Барсой Энфилд вместе с командой исполнял легендарную YNWA.

Один из первых памятных камбэков красные сделали в марте 1977 года в 1/4 финала Кубка чемпионов. Ливерпуль уступил в первом матче французскому Сент-Этьену (0:1). На родном Энфилде скаузеры быстро сравняли, но французы восстановили паритет во второй половине встречи. Красные должны были забивать еще дважды, что и сделали. В итоге Ливерпуль прошел Сент-Этьен и впервые в истории поднял над головой Кубок чемпионов.

В апреле 2016 в матче 1/4 финала Лиги Европы Ливерпуль на Энфилде принимал дортмундскую Боруссию. Первый матч закончился со счетом 1:1, поэтому шмели сразу взялись за дело и отправили в сетку ворот два мяча. Один гол отыграл Дивок Ориги, но Марко Ройс заставил красных идти ва-банк: Коутиньо на 66 минуте сократил отставание, а Мамаду Сако на 77-й сравнял счет. Мерсисайдцы дожали дортмундцев на 91-й минуте, когда Деян Ловрен вырвал для Ливерпуля путевку в полуфинал.

А легендарнейший камбэк произошел в Стамбуле в 2005 году, когда красные в финале Лиги чемпионов против Милана отыграли за 45 минут три пропущенных мяча и в серии пенальти вырвали победу. Решающий удар тогда не реализовал действующий (на тот момент) обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко — сейв Дудека и Ливерпуль поднял над головой трофей ЛЧ.

Почему Ливерпуль выиграет финал

За четыре сезона у руля клуба с Мерсисайда немецкий специалист Юрген Клопп сумел создать мощный коллектив, который является одним из сильнейших в Европе, если не самым сильным. В Ливерпуль немец пришел, когда команда переживала один из самых кризовых периодов в истории. Но тяжелая работа и родной Энфилд помогли Ливерпулю выйти во второй финал Лиги чемпионов подряд.

Перед стартом сезона-2018/19 самой болезненной позицией у Ливерпуля была вратарская – Лориса Кариуса, который провалил киевский финал, отправили в турецкий Бешикташ, а на его место приобрели у Ромы голкипера сборной Бразилии — Алиссона Беккера, который по итогам сезона АПЛ записал на свой счет 21 сухой поединок. Усилились красные и в центре – Джердан Шакири, Фабиньо, Наби Кейта.

В защите у мерсисайдцев — лучший игрок АПЛ Вирджил ван Дейк, молодой и креативный Трент Александр-Арнольд и Эндрю Робертсон. В полузащите опытный Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон. А в нападении лучше атакующее трио — Мохаммед Салах, Фирмино и Садио Мане. И не следует забывать о Дивоке Ориги и Даниэля Старридже.

Финальный матч между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится в субботу, 1 июня. Факты ICTV проведут текстовую трансляцию матча.