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Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов

Гол Криштиану Роналду в ворота Манчестер Юнайтед признали лучшим в сезоне Лиги чемпионов.

Роналду

Лучший гол Лиги чемпионов сезона 2018/19 забил форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

К такому выводу пришли эксперты УЕФА.

В организации отметили взятие ворот Манчестера, которое звездный футболист провел в ноябре 2018 года. Тогда Роналду прекрасным ударом слета завершил передачу Леонардо Бонуччи.

На втором месте в рейтинге лучших голов последнего турнира гол нападающего Барселоны Лионеля Месси, который он забил в ворота Ливерпуля в 1/2 финала.

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Дальше топ-10 выглядит так:

  • Садьо Мане (Бавария – Ливерпуль) – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019;
  • Иван Ракитич (Тоттенхэм – Барселона) – второй тур, 03.10.2018;
  • Лерой Сане (Манчестер Сити – Хоффенхайм) – шестой тур, 12.12.2018;
  • Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен) – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019;
  • Рахим Стерлинг (Манчестер Сити – Шахтер) – четвертый тур, 07.11.2018;
  • Усман Дембеле (Барселона – Тоттенхэм) – шестой тур, 11.12.2018;
  • Филиппе Коутиньо (Барселона – Манчестер Юнайтед) – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019;
  • Луис Суарес (Барселона – Ливерпуль) – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019.

Напомним, Ювентус прекратил борьбу за трофей Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив нидерландскому Аяксу.

ИсточникEurosport

Фото: Getty Images

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