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Факты / Спорт

Где смотреть 1/2 финала Лиги наций Нидерланды – Англия

Прямую трансляцию полуфинального матча Лиги наций 2019 между сборными Нидерландов и Англии покажет телеканал Футбол 1.

Сборная Нидерландов

В полуфинальном матче Лиги наций 2019 Нидерланды встретятся с Англией. Матч пройдет 6 мая в Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда Англичане пожаловались на расизм в матче с Черногорией. УЕФА открыл дело Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Португалия вышла в финал Лиги наций, одержав победу над командой Швейцарии.

Фото: Getty Images

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