Прямую трансляцию полуфинального матча Лиги наций 2019 между сборными Нидерландов и Англии покажет телеканал Футбол 1.
В полуфинальном матче Лиги наций 2019 Нидерланды встретятся с Англией. Матч пройдет 6 мая в Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш.
Начало матча в 21:45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Португалия вышла в финал Лиги наций, одержав победу над командой Швейцарии.
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